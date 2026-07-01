Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война никогда не завершается окончательно.

По его словам, для выживания как на Ближнем Востоке, так и в мире необходимо обладать подавляющей силой.

Он подчеркнул, что Израиль сегодня достиг наивысшего уровня могущества за всю свою историю.

Нетаньяху также высказался в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Эрдоган говорит о желании уничтожить Израиль и снова взять под контроль Иерусалим.

Думаю, он забыл, что 400 лет османского владычества закончились. Сегодня существует сильное государство Израиль.

Ему следует успокоиться. Мы не позволим никому угрожать нашему существованию или нашей безопасности, и я думаю, мы показали, на что способны», — подчеркнул Нетаньяху.