Правительство РФ закрыло ряд погранпереходов через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией.

Санкт-Петербург — Финляндский и Выборг в числе закрытых с июля железнодорожных погранпереходов, говорится в распоряжении правительства.

МИД РФ поручено уведомить Ригу, Таллин и Хельсинки о принятом Москвой с 1 июля решении. Временно приостанавливается «движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов» через определенные кабмином погранпереходы.

Среди закрытых пунктов пропуска через границу также карельские Вяртсиля и Люття, ленинградский Светогорск (все — на финской границе), Печоры-Псковские на границе с Эстонией, Пыталово Псковской области на границе с Латвией.