По меньшей мере 12 человек погибли в столице Ганы Аккре и ее окрестностях в результате наводнения, вызванного сильным ливнем. Об этом сообщил ганский телеканал JoyNews со ссылкой на МВД страны.

Среди погибших — один ребенок, восемь мужчин и три женщины, отмечает он. Идут поиски пропавших без вести, их число устанавливается. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 470 человек.

В минувшие сутки в районе Аккры выпало 140 мм осадков. Ливень стал самым мощным за последние 11 лет. Правительство выделило около $20 млн на оказание помощи пострадавшим и восстановительные работы.