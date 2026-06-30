Церемонии прощания и похорон погибшего лидера Ирана пройдут под руководством аятоллы Моджтабы Хаменеи. Об этом во вторник на пресс-конференции в Министерстве внутренних дел Исламской Республики заявил секретарь национального штаба по организации траурных мероприятий Али Акбар Пурджамшидиян.

По его словам, официальное выражение соболезнований со стороны высокопоставленных иностранных делегаций состоится в Тегеране в пятницу, 3 июля. К настоящему моменту участие в траурных мероприятиях официально подтвердили высшие должностные лица и главы государств более чем из 30 стран мира, а также религиозные деятели и ученые из более чем 90 государств.

«Наряду с официальными лицами, о готовности принять участие в церемониях заявили крупные народные делегации из соседних стран, включая Ирак, Пакистан и Афганистан. Координацией их масштабного присутствия занимается международный комитет», — отметил Пурджамшидиян.