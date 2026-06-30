Граждане Казахстана вошли в пятерку стран по показателям въездного туризма в Азербайджан в 2026 году. Согласно статистическим данным, за январь–апрель Азербайджан посетили 29 706 граждан Казахстана, что позволило республике занять пятое место среди всех стран по числу прибытий.

Лидером по въездному туризму остается Россия — за первые четыре месяца года страну посетили 175 286 россиян. На втором месте расположилась Турция (147 286), далее следуют Иран (57 136) и Грузия (34 891). Замыкает первую пятерку Казахстан.

В десятку крупнейших рынков въездного туризма также вошли Узбекистан, Индия, Пакистан, Китай и Саудовская Аравия. Всего, по итогам января–апреля 2026 года, Азербайджан принял 658 056 иностранных граждан, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За аналогичный период прошлого года было было зарегистрировано 735 884 приезжих.

Наиболее заметное падение пришлось на апрель. В прошлом месяце в Азербайджан прибыли 174 029 иностранных граждан против 227 788 годом ранее, что означает сокращение почти на 24%.