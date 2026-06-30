Заявление министра науки и образования Эмина Амруллаева о том, что в ряде классов от 50% до 70% учеников не достигают даже минимального уровня образовательных стандартов, свидетельствует не о единичных неудачах отдельных школ, а о системной проблеме. Особенно тревожно, что речь идет о результатах мониторинга учащихся 4-х классов, то есть детей, которые только завершили начальную ступень обучения.

Эксперт в сфере образования Рамин Нуралиев в беседе с Minval отмечает, что именно начальная школа формирует фундамент всех последующих знаний, поэтому любые пробелы на этом этапе неизбежно отражаются на дальнейшем обучении.

«Мониторинговые экзамены в 4-х классах проводятся для оценки того, насколько ученики усвоили базовые знания и навыки после окончания начальной школы. В 6-х классах они позволяют определить уровень подготовки перед следующим важным этапом обучения, а также сопоставить результаты с последующими вступительными экзаменами в лицеи и гимназии. С этой точки зрения такие мониторинги действительно полезны, хотя проводить их абсолютно во всех классах, на мой взгляд, нет необходимости», — отметил эксперт.

По его словам, нынешние результаты заставляют серьезно задуматься.

«К сожалению, показатели оказались ниже ожидаемых. Особенно тревожит ситуация именно в начальном образовании. Во всем мире этой ступени уделяется особое внимание, потому что именно здесь закладывается основа дальнейшего обучения. Если фундамент слабый, то и все последующие знания будут строиться на непрочной базе», — подчеркнул он.

Одной из причин сложившейся ситуации эксперт считает кадровую проблему.

«Во время сертификации учителей начальных классов выяснилось, что часть педагогов вообще не имеет профильного образования по специальности «учитель начальных классов», а часть не продемонстрировала достаточного уровня профессиональных знаний. Это напрямую влияет на качество обучения. Поэтому сегодня нельзя сказать, что уровень преподавания в начальной школе нас полностью устраивает», — заявил он.

Вместе с тем специалист рассчитывает, что ситуация постепенно изменится благодаря продолжающейся сертификации педагогов.

«Сертификация уже выполняет функцию профессионального отбора. Постепенно в системе останутся более подготовленные специалисты, и через несколько лет это должно положительно сказаться на качестве образования. По крайней мере, есть основания на это надеяться», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что слабые результаты наблюдаются не только в начальной школе.

«На вступительных экзаменах в лицеи и гимназии мы также увидели большое число учащихся с низкими баллами. Что касается мониторинга шестиклассников, то в целом его результаты можно назвать средними, однако количество слабых работ также остается значительным. Конечно, в любой образовательной системе всегда будут дети с разным уровнем подготовки. Но если общий средний показатель оказывается ниже ожидаемого, значит, проблема носит системный характер и требует решения», — считает эксперт.

По его мнению, ключевую роль теперь должно сыграть Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

«Необходим постоянный контроль качества обучения в школах. Следует регулярно проводить проверки, анализировать результаты и применять как меры поощрения для эффективных школ и педагогов, так и меры воздействия там, где качество образования остается неудовлетворительным. Без укрепления начальной школы решить проблему в старших классах будет невозможно», — заключил эксперт.