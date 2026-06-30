Депутат иранского парламента Ара Шахвердян сообщил, что армянский премьер Никол Пашинян во время встречи с иранской делегацией в Ереване заявил о готовности лично присутствовать на похоронах убитого в результате американо-израильского удара верховного лидера ИРИ.

Заместитель министра внутренних дел Ирана Али Акбар Пурджамшидиян на состоявшейся сегодня пресс-конференции сообщил, что главы государств многих мусульманских и немусульманских стран, а также соседних с Ираном государств выразили желание принять участие в церемонии.

По его словам, более 30 стран подали заявки на участие в церемонии.