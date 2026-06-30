С 1 июля на автобусных маршрутах №214 и №214А в Баку начнут работать современные экологически чистые автобусы.

Маршрут №214 будет курсировать от жилого массива «городок Шуша» в поселке Рамана до улицы Джамшида Нахчыванского. Маршрут №214А соединит улицу Фарруха Гаибова в поселке Рамана со станцией транспортного узла «Кёроглу».

Перевозчиком на обоих маршрутах выступает ООО «Çinar-Trans».

На маршруте №214 будут задействованы 15 новых автобусов, а на маршруте №214А — 8.

Оплата проезда будет осуществляться только в безналичной форме. Стоимость одной поездки составит 0,65 маната.