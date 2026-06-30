Утверждения о том, будто обучение в русском секторе более качественное — всего лишь миф.

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев во время выступления на IX Международной образовательной конференции ADA, передает АПА.

Министр отметил, что государство не может диктовать ни одному гражданину, на каком языке или в каком секторе должен обучаться его ребенок.

Министр подчеркнул, что утверждения о том, будто обучение в русском секторе более качественное, не соответствуют действительности и являются всего лишь мифом.