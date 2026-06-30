Зарплата учителей, работающих на полную ставку, будет значительно выше.

Об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил на мероприятии на тему «Сертификация: компетентный учитель — качественное образование», передает АПА.

Он отметил, что как министр науки и образования выступает за то, чтобы зарплаты учителей были как можно выше, однако их повышение определяется в рамках бюджетной политики государства.

Эмин Амруллаев подчеркнул, что в Баку и некоторых регионах есть учителя, занимающиеся репетиторской деятельностью, и их доходы намного превышают среднемесячную зарплату.