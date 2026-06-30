Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран выполнит свою часть обязательств по меморандуму только при условии аналогичных действий со стороны Вашингтона.

Соответствующее заявление глава государства опубликовал в соцсети X.

«Договорённость — это двусторонний вопрос. Если американская сторона будет соблюдать договорённость, мы тоже выполним свои обязательства», — подчеркнул Пезешкиан.

По его словам, позиция Ирана в ответ на «бессмысленные провокации» и «необоснованные угрозы» со стороны США остаётся основанной на рациональном подходе.