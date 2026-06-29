Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что разминированием Ормузского пролива должна заниматься только иранская сторона.

Он отверг планы президента Франции Эммануэля Макрона по совместной работе над этой задачей и подчеркнул, что Тегеран не позволит другим странам вмешиваться в процесс.

Гарибабади отметил, что ситуация вокруг пролива остается чувствительной и сложной, поэтому призвал Францию и ее союзников не усугублять ее.

Ранее Макрон сообщил, что Франция и Оман договорились о совместной работе с партнерами над разминированием Ормуза для безопасности судоходства.