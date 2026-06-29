Министр обороны Израиля Исраэль Кац считает возможным возобновление уже в ближайшие дни войны с Ираном.

«Уже завтра мы можем оказаться в состоянии войны с Ираном. Я подтверждаю нашу политику: если Иран выпустит ракеты по Израилю, Израиль нанесет удар по Ирану с силой. Это может произойти в течение пары дней. Армия обороны Израиля ждет этого и находится в состоянии повышенной готовности», — заявил Кац в ходе брифинга для израильских журналистов. Его высказывания приводит портал Ynеt.

По мнению главы израильского МО, «существуют два сценария возобновления войны с Ираном». «Первый — это если Трамп решит, что переговоры [с Тегераном] исчерпаны, и захочет атаковать, а второй — если Иран нападет на Израиль», — сказал он, отметив, что Израиль «не хочет мешать президенту Трампу на выбранном им пути».

Однако, «если Иран нападет, то будет Третья иранская война», продолжил Кац. По мнению министра, Иран, в частности, рассматривает возможность атак на Израиль в ответ на израильские удары по Ливану.