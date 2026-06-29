При распределении и выдаче активов по программе самозанятости в приоритет ставится ряд категорий граждан. Об этом заявил заведующий департаментом Государственного агентства занятости Парвиз Бенналы в эфире DOST TV.

По его словам, во время рассмотрения заявок на участие в программе самозанятости приоритет отдается социально уязвимым категориям граждан.

«В соответствии с законодательством и принципом социальной справедливости преимущество получают освобожденные из мест лишения свободы, получатели государственной адресной социальной помощи, граждане, которым до выхода на пенсию осталось менее двух лет, лица с инвалидностью, члены семей шехидов, а также участники Первой Карабахской войны и Отечественной войны. Особое внимание уделяется ветеранам войны с инвалидностью. Именно они первыми обеспечиваются имуществом в рамках программы», — отметил он.

Бенналы пояснил, что сроки предоставления имущества зависят от региона, выбранного направления деятельности и уровня спроса. По его словам, наибольшее число заявок поступает на проекты в сфере животноводства — по разведению крупного и мелкого рогатого скота, поэтому заявителям по этим направлениям зачастую приходится ожидать своей очереди.

В то же время по многим другим направлениям, особенно в сфере производства и услуг, обеспечение участников программы необходимым имуществом осуществляется быстрее.

Он также сообщил, что в настоящее время программа охватывает 32 направления деятельности, из которых четыре относятся к сельскому хозяйству, а 28 — к производству и сфере услуг.

«Наиболее востребованными остаются проекты по разведению крупного и мелкого рогатого скота. Интерес к пчеловодству и птицеводству заметно ниже. Из 28 несельскохозяйственных направлений 23 являются традиционными, еще пять реализуются в пилотном режиме. После оценки их экономической эффективности и устойчивости будет принято решение об их включении в число постоянных направлений программы», — добавил представитель агентства.