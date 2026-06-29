Территория, на которой расположен Дворец шекинских ханов, имеет гораздо более древнюю историю, чем предполагалось ранее. К такому выводу пришли ученые по итогам археологических исследований, проведенных в рамках совместного проекта Государственного агентства по туризму и Институт археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщили в Институте археологии и антропологии, раскопки проводились в 2023–2025 годах на территории историко-архитектурного заповедника вокруг дворца под руководством археолога, кандидата исторических наук Валеха Алекперова.

Образцы древесного угля, обнаруженные в различных археологических слоях, были отправлены для высокоточного радиоуглеродного анализа AMS (C14) в Лабораторию радиоуглеродного датирования Музея Токийского университета. Надо сказать, что это один из ведущих мировых научных центров в этой области.

Результаты исследования показали, что самые древние находки относятся к 1255–1288 годам, а с наибольшей вероятностью принадлежат к 1263–1288 годам. Это стало первым научным подтверждением того, что уже в XIII веке на месте нынешнего ханского дворца существовало постоянное поселение или велась активная хозяйственная деятельность.

Исследование также установило, что территория не пустовала и в последующие столетия. По данным радиоуглеродного анализа, она использовалась в XVI–XVII веках, а с XVIII до начала XIX века здесь наблюдалась интенсивная деятельность человека.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что нынешний дворец XVIII века был построен не на новом месте, а на территории, которая сохраняла свое политическое и административное значение на протяжении нескольких веков. По мнению исследователей, ранее здесь могли располагаться резиденции местной правящей элиты, а сам ханский дворец стал продолжением сложившейся политической традиции.

Специалисты также считают, что под существующим дворцовым комплексом и на прилегающей территории могут скрываться еще более древние культурные слои. Дальнейшие археологические исследования способны пролить свет на историю средневекового Шеки, его градостроительное развитие и роль как одного из важных политических центров региона.