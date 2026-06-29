Социальные сети сегодня переполнены людьми, которые называют себя психологами, психотерапевтами, коучами и «специалистами по работе с подсознанием». Многие из них обещают избавить от депрессии, тревожных расстройств и панических атак, не имея профильного образования и лицензий. Пока одни проводят мотивационные марафоны, другие фактически берутся за лечение психических заболеваний, что может представлять реальную угрозу для здоровья людей.

Работают не только со взрослыми, но и с детьми с задержкой развития, теряя драгоценное время детей и тратя деньги родителей на бесполезные сеансы. Как оказалось, такое практикуется не только в Азербайджане, но и в соседних республиках.

Например, именно поэтому власти Казахстана решили ужесточить правила работы для психологов. В стране разрабатываются единый профессиональный стандарт, кодекс этики и требования к квалификации специалистов. Кроме того, разрешат использовать только научно обоснованные методы, а психологам официально запретят заниматься медицинской деятельностью и назначать лекарственные препараты. Реформы преследует нацелены на защиту граждан от псевдоспециалистов, активно работающих в интернете.

Насколько подобная проблема актуальна для Азербайджана, Minval выяснил у директора Республиканского центра психического здоровья, профессора Фуада Исмаилова.

По его словам, азербайджанское законодательство уже сегодня четко разграничивает полномочия психологов и врачей.

«Законом о психологической помощи психологам запрещено назначать какие-либо лекарственные препараты, применять физическое воздействие или использовать медицинские методы лечения. Это исключительное право врачей, имеющих медицинское образование», — подчеркнул Исмаилов.

Он отметил, что даже клинические психологи, прошедшие специальную подготовку, не имеют права выписывать рецепты.

По словам специалиста, дополнительной защитой служит система электронных рецептов, которая действует в Азербайджане.

«Психолог просто не сможет выписать рецепт, потому что система его не идентифицирует. У каждого врача есть уникальный код доступа, и только на его основании можно войти в систему электронных рецептов», — пояснил он.

При этом эксперт признает, что проблема интернет-самозванцев существует и в Азербайджане.

«Я думаю, их достаточно много, особенно в Азербайджане. Коучинг не относится к медицинской специальности, не требует лицензирования и даже обязательного профильного образования», — сказал Исмаилов.

Однако, подчеркивает он, коучинг и лечение психических расстройств — совершенно разные вещи.

«Если речь идет о мотивации, повышении уверенности в себе или развитии коммуникативных навыков — это одна история. Но когда начинают диагностировать депрессию, тревожные расстройства или проводить психотерапию пациентов, этим должны заниматься только клинические психологи, имеющие соответствующее образование», — отметил директор Центра.

По его словам, работать с людьми, страдающими психическими расстройствами, вправе специалисты, окончившие магистратуру по клинической психологии и прошедшие необходимую профессиональную подготовку.

Исмаилов также рассказал, что в практике встречаются пациенты, ранее обращавшиеся к людям без необходимой квалификации, а в последствии с осложнениями ищущие помощи у других врачей.

«Я, наверное, статистику не смогу сейчас вам привести. Почему? Потому что я не вел эту статистику. Но достаточно часто приходят пациенты и говорят: «Мы были у такого-то психолога». Если же человек выдает себя за специалиста и причиняет вред здоровью пациента, он должен нести правовую ответственность. Если человеку нанесен ущерб вследствие незаконной деятельности, необходимо обращаться в правоохранительные или судебные органы. Они установят, имел ли человек право заниматься такой деятельностью», — подчеркнул эксперт.

В то же время профессор подчеркнул, что клинические психологи имеют право заниматься телемедициной. Их диплом позволяет проводить онлайн консультации с пациентами. Однако, как правило, квалифицированные психологи предпочитают работать с людьми очно, а в соцсетях только публикуют информацию о себе. При этом правительство делает все возможное для развития телемедицины в стране, чтобы жители из отдаленных регионов и сел тоже имели возможность, не приезжая в город, пользоваться услугами опытных врачей.