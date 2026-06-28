Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что на предстоящем саммите НАТО в Анкаре будет обсуждаться вопрос инвестиций в ядерное оружие.

По его словам, это решение было принято на недавней встрече министров обороны стран НАТО и направлено на укрепление потенциала ядерного сдерживания альянса.