Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что на предстоящем саммите НАТО в Анкаре будет обсуждаться вопрос инвестиций в ядерное оружие.
По его словам, это решение было принято на недавней встрече министров обороны стран НАТО и направлено на укрепление потенциала ядерного сдерживания альянса.
«На последней встрече министров обороны стран НАТО мы приняли решение и дали понять, что альянс будет инвестировать в возможности ядерного сдерживания. Это очень важно и будет подтверждено на саммите НАТО», — сказал журналистам Косиняк-Камыш.