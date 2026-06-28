Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен поддержала подготовку контактов между Европейским союзом и Россией по Украине, однако выступила с утверждением, что время для переговоров между политиками еще не пришло.

«Я считаю нормальным, что на официальном уровне готовятся переговоры. Однако для переговоров между политиками время еще не пришло», — заявила Валтонен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), отвечая на вопрос о критике в адрес главы Евросовета Антониу Кошты со стороны представителей ЕС за контакты с Россией.

Кроме того, по ее словам, «нет ничего плохого в том, что в Европе собираются группы, которые размышляют о дальнейших шагах в контексте переговоров» об урегулировании конфликта на Украине.

«Главное, не должно создаваться впечатления, будто мы в Европе отчаянно ищем переговоров, чтобы добиться мира любой ценой и на любых условиях. Мы не нейтральный посредник», — заявила глава МИД Финляндии, напомнив, что Европа поддерживает Украину. «И для этого Европа должна быть представлена наилучшим образом», — добавила она.