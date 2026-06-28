Ливанское шиитское движение «Хезболлах» является главной опорой суверенитета и истинным гарантом независимости и самого существования Ливана. Такое мнение выразил советник руководителя и духовного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти, сообщает ИРНА.

«Опираясь на многолетний дипломатический опыт, могу с уверенностью сказать: свобода без политической независимости — это лишь золотая клетка. Движение «Хезболлах» является несущим столпом и истинным хранителем независимости и самого существования Ливана», — написал Велаяти на своей странице в социальной сети X.