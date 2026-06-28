Иракские власти выступили с предложением восстановить формат встреч между Ираном, Ираком и государствами Персидского залива и заявили о готовности провести такую встречу в Багдаде. Об этом сообщил иракский министр иностранных дел Фуад Хусейн после встречи со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.

«В ходе переговоров мы предложили идею возвращения к встречам государств Персидского залива, Ирака и Ирана», — отметил глава МИД Ирака, слова которого привел телеканал Al Hadath. Хусейн подчеркнул, что Багдад «готов принять такую встречу».

Как заметил Хусейн, у Ирака «прекрасные отношения с США», поэтому Багдад «выражает готовность помочь как Тегерану, так и Вашингтону положить конец состоянию войны между ними».