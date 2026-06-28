Виновные в военных преступлениях против иранского народа в ходе недавних конфликтов должны понести заслуженное наказание, а судебная система обязана инициировать масштабные разбирательства на национальном и международном уровнях. Об этой задаче заявил верховный лидер Ирана аятолла Муджтаба Хаменеи в послании по случаю Недели судебной власти и годовщины гибели аятоллы Бехешти.

«Кровь невинных погибших второй и третьей навязанных войн, беспрецедентные военные преступления и детоубийства в Минабе и Ламерде, удары по медицинским и гражданским объектам, убийства как младенцев, так и пожилых людей, и, прежде всего, мученическая кончина уникального лидера нашей эпохи [аятоллы Али Хаменеи] — все это формирует сотни и тысячи важнейших правовых кейсов. Их необходимо со всей серьезностью преследовать в национальных и международных судах. Совершенно очевидно, что преступников нужно привлечь к ответственности», — подчеркивается в обращении лидера Ирана, текст которого приводит ИРНА.

Верховный лидер отметил, что защита законных прав граждан и борьба с коррупцией являются ключевыми обязанностями судебной власти, успешное выполнение которых укрепляет доверие общества к государственным институтам. Он выделил события 2025–2026 годов как критический период, правовые последствия которого требуют жесткого юридического реагирования против «международных преступников и глобальных агрессоров».

Лидер Ирана также провел историческую параллель между исламской революцией и идеалами восстания имама Хусейна, назвав их главным ориентиром в борьбе против несправедливости.