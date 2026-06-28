Любое стороннее вмешательство в ситуацию в Ормузском проливе приведет лишь к эскалации напряженности в акватории и не будет способствовать возобновлению судоходства. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Любое вмешательство или попытка создать параллельные механизмы урегулирования лишь приведут к дальнейшему усложнению ситуации, усилению напряженности и задержке возобновления работы этого жизненно важного водного пути. Подтверждением тому служат происшествия и столкновения, произошедшие за последние две ночи в Ормузском проливе», — сказал он в ходе пресс-конференции со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном.

По словам Арагчи, судоходство в проливе может вернуться к довоенным показателям в течение 30 дней, но для этого необходимо устранение всех существующих препятствий и строгое выполнение условий ирано-американского меморандума всеми сторонами.