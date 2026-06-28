Киев подвергся минувшей ночью серии ракетных ударов, после чего над городом поднялись столбы дыма. Об этом сообщает «Страна.ua».

Сразу в нескольких районах города объявляли воздушную тревогу. В частности, в Дарницком районе после удара возникло несколько очагов пожаров.

По информации издания, был прилет крылатых ракет «Искандер-К», гиперзвуковых «Цирконов» и ударных БПЛА «Герань».

Мэр Киева Виталий Кличко предупреждал в своем Telegram-канале, что работают системы противовоздушной обороны.

Взрывы также произошли в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.