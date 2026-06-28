Предоставление технической поддержки и логистических услуг сторонам, осуществляющим военную агрессию, является прямым соучастием в противоправных действиях и грубым нарушением международного права. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, сообщает IRNA.

«Это очевидное противоречие и софистика, направленная на то, чтобы избежать ответственности за соучастие в крупном международном правонарушении. С одной стороны, публично отрицается любое содействие агрессорам, но с другой — одновременно признается оказание им «технической и логистической» поддержки. Именно эти услуги сделали возможной и облегчили незаконную агрессивную войну США и Израиля против Ирана», — написал дипломат на своей странице в соцсети X.

Таким образом Багаи отреагировал на заявления официального Рима, в которых итальянские власти попытались минимизировать свою роль в недавних ударах по Ирану, назвав ее исключительно «технической поддержкой» и отвергнув обвинения в прямом участии в конфликте.

«Предоставление технической и логистической помощи агрессорам на самом деле является ничем иным, как прямым и явным участием в ведении незаконной войны по выбору, очевидным актом агрессии и грубейшим нарушением международного права», — заключил официальный представитель МИД Исламской Республики.