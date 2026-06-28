Вооруженные силы США помогли восстановить инфраструктуру аэропорта имени Симона Боливара в столице Венесуэлы Каракасе и возобновить его работу.

Как сообщил и.о. заместителя госсекретаря по иностранной помощи, гуманитарным вопросам и свободе вероисповедания Джереми Левин, туда уже прибыл американский мобильный госпиталь.

«Мобильный госпиталь только что приземлился в аэропорту имени Симона Боливара, который теперь открыт для рейсов с гуманитарной помощью после того, как наши передовые подразделения Южного командования ВС США (SOUTHCOM) помогли отремонтировать и сертифицировать аэродром. США возьмут на себя ведущую роль в координации с международными партнерами воздушных перевозок», — написал он в X.

Как указал чиновник, госпиталь будет действовать под эгидой финансируемой США евангелисткой НКО Samaritan’s Purse («Сумка Самаритянина»). Ранее Госдепартамент заявил, что планирует выделить около $150 млн в качестве гуманитарной помощи для ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле — они поступят через сеть различных гуманитарных организаций.