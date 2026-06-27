США и Ливан признали право Израиля сохранить зону безопасности на юге ливанской территории. С таким утверждением выступил в ходе пресс-конференции премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«В рамках достигнутых договоренностей США и Ливан признали право Израиля на сохранение зоны безопасности [на юге Ливана]», сказал Нетаньяху. Он также признал, что в рамках пилотного проекта Израиль планирует вывести войска из двух зон на юге Ливана, одна из которых находится вне пределов зоны безопасности, а вторая — на ее границе.

На пресс-конференции Нетаньяху также назвал заключенное ранее в Вашингтоне рамочное соглашение с Ливаном историческим. «Это соглашение позволяет продвигаться к прекращению конфликта», — считает он.