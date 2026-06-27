Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильские военные останутся в «зоне безопасности» на юге Ливана до тех пор, пока движение «Хезболла» не сложит оружие.

«Самое главное — это то, что прежде всего Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана. Это великое достижение, и мы будем поддерживать его, пока «Хезболла» не разоружится, пока существует угроза Государству Израиль», — отметил Нетаньяху.

Таким образом он высказался о недавнем рамочном соглашении между Израилем и Ливаном, которое было заключено при посредничестве США.

Глава израильского правительства назвал переговоры с Ливаном, прошедшие в США, значимым успехом для своей страны.