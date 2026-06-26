Число жертв и пострадавших после серии землетрясений в Венесуэле продолжает расти, сообщил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо.

«Мы уже оказали помощь более чем 4300 пострадавшим. (…) И, к сожалению, мы приняли около 235 пациентов без признаков жизни или умерших по прибытии в наши медицинские учреждения», — сказал Альварадо в эфире венесуэльского телевидения.

По словам министра, большинство пострадавших получили легкие травмы, однако «есть также случаи средней степени тяжести и тяжелые, многим из них потребовалось хирургическое вмешательство».