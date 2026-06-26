Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA) Ирана распространило заявление по поводу ситуацию в Ормузе. В Тегеране отметили, что не могут гарантировать безопасность судам, пересекающим водную артерию вне установленных маршрутов.

Иран не может гарантировать безопасность судам, которые будут следовать за пределами установленных маршрутов. Об этом сказано в заявлении Управления по контролю за Персидским заливом (PGSA) Ирана.

«Любое движение вне установленных PGSA маршрутов не имеет гарантии безопасного прохода и не будет покрываться страхованием и связанными с ним обязательствами», — отмечает иранское ведомство.

В Иране подчеркнули, что вся ответственность за последствия движения вне установленных маршрутов будет лежать на владельцах судов, капитанах или операторах.