Росавиация отменила рекомендации по ограничению полетов над Ираном в ночное время. Об этом сообщило ведомство в Telegram-канале.

Авиакомпаниям из России рекомендовали не использовать воздушное пространство Исламской Республики с 23:00 по 11:00 мск. Росавиация ввела рекомендацию на период с 14 по 24 июня в целях обеспечения безопасности полетов.

«Вылеты российских эксплуатантов воздушного транспорта из аэропортов России в аэропорты Ирана могут вновь осуществляться круглосуточно», – говорится в сообщении.