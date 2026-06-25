Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи, в котором заверил, что Рим не принимал участия ни в каких военных действиях США и Израиля против Ирана.

«Я провел разговор с министром иностранных дел Ирана Арагчи. Италия никогда не принимала участия ни в каких военных инициативах и никогда не разрешала использование своих баз для ведения войны против Ирана, строго соблюдая договоры с Соединенными Штатами», — сообщил министр в Х.

Глава МИД Италии также призвал к полному открытию Ормузского пролива и обеспечению прохода всех итальянских грузовых судов, которые до сих пор, по его словам, заблокированы.

Таяни также напомнил о возвращении итальянского посольства в Тегеране. «Это — наиболее очевидный признак стремления к диалогу, в том числе и в контексте возобновления экономических и культурных связей», — добавил министр.

После заявлений генсека НАТО Марко Рютте о поддержке НАТО и некоторых стран-членов альянса операции США и Израиля против Ирана в Тегеране заявили, что таким образом они стали соучастниками преступлений против иранского народа, нарушив все нормы международного права и Устав ООН.