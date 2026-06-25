Самой большой жертвой возможного соглашения между США и Ираном может стать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет Reuters со ссылкой на аналитиков, бывших американских чиновников и дипломатов.

По их мнению, под ударом может оказаться не столько израильская стратегия в отношении Ирана, сколько политический имидж Нетаньяху, который он выстраивал десятилетиями.

Нетаньяху позиционировал себя как лидера, способного влиять на Вашингтон и добиваться стратегического согласия США и Израиля по иранскому вопросу. Он настаивал, что только постоянное военное давление может сдержать Тегеран.

Однако, как отмечают аналитики, возможное соглашение между Вашингтоном и Тегераном показывает, что ситуация изменилась. Теперь Нетаньяху уже не формирует американскую политику в отношении Ирана, а вынужден принимать ее. При этом Дональд Трамп стремится к урегулированию, в рамках которого возражения Израиля все чаще воспринимаются как препятствие.