С начала этой недели на территории Беларуси перестали работать ретрансляторы, которые Россия использовала для ударов «Шахедами» по Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам.

«По имеющейся информации, которую мне докладывал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, а также разведка, с 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси», — сказал он.

Глава государства добавил, что не знает, демонтировали ли такие ретрансляторы. Но Украина «над этим работает», а он сам внимательно следит за ситуацией и получает ежедневные доклады.

«Факт, что ретрансляторы на сегодняшний день не работают», — подчеркнул В.Зеленский.