Госсекретарь США Марко Рубио выступил с заявлением, которое с полным основанием можно считать программным. Как отметил глава американского внешнеполитического ведомства, Иран не сможет взимать плату за проход судов в рамках возможных договорённостей с США, поскольку это противоречит нормам международного права.

Заявление Рубио прозвучало на весьма интригующем фоне: Иран и Оман продолжают консультации по будущему управлению судоходством в Ормузском проливе, включая вопросы морских услуг и безопасности стратегического маршрута. По итогам переговоров стороны договорились создать совместную рабочую группу и продолжить обсуждения с участием других прибрежных государств.

Поясним. США по традиции, которой куда больше века, выступали и выступают за свободу международного судоходства. Эти традиции закладывались ещё во время становления американской государственности, когда внутренние районы США оставались не освоенными и все зависело от морских перевозок. Как утверждают, Вашингтон внёс решающий вклад в борьбу с пиратством. Наконец, уже в последние годы мир был свидетелем весьма жёсткой пикировки между Вашингтоном и Пекином по поводу свободы судоходства в Южно-Китайском море, где Китай строил насыпные острова, взлётные полосы и явно рассчитывал расширить свою зону территориальных вод. До военных действий дело, к счастью, не дошло. Но демонстративные проходы американских военных кораблей по спорным проливам имели место.

Теперь на повестке дня уже Ближний Восток. Ормузский пролив – одна из самых важных мировых судоходных «артерий», прежде всего для экспорта нефти. Именно по этому водному пути транспортируется экспортное «чёрное золото» из стран Персидского залива, который уже несколько десятилетий остается «главной бензоколонкой планеты».

Перекрытие Ормузского пролива Иран достаточно долго отрабатывал на учениях. Тем более что у Тегерана уже был опыт «танкерной войны» в восьмидесятые годы. Когда, кстати, в ситуацию тоже вмешались США. Во время нынешнего конфликта Иран все же перекрыл Ормуз. И, скажем так, почувствовал вкус «проливного оружия». Понятно, что вопрос взимания платы за проход по Ормузскому проливу – это не только и не столько про деньги, сколько про стремление Тегерана закрепить за собой контроль над этой водной артерией.

Более того, Тегеран планировал расширить применение «проливного оружия». В иранской столице весьма прозрачно намекали, что перекрытым может оказаться и Баб-эль-Мандебский пролив — здесь уже Тегеран рассчитывал на йеменских хуситов, своих «прокси» непосредственно на Аравийском полуострове. Это был яркий пример «асимметричной войны». Иран по военному потенциалу уступает США и Израилю, но может использовать своих прокси и свое географическое положение.

И вот теперь Марк Рубио, госсекретарь США, озвучивает предупреждение. Речь как бы идёт только о взимании платы, Йемен не упоминается вообще, ну тем не менее и Ирану послан Ясный сигнал: США будут отстаивать свободу мирового судоходства. Плюс ко всему уже не Рубио, а Дональд Трамп регулярно дает понять, что военная опция никуда не исчезла.

Другой вопрос, сделают ли выводы из этого месседжа уже в Иране.