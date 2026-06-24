Во Франции зафиксирован первый случай заражения вирусом Эбола после того как врач, вернувшийся из гуманитарной миссии в Конго, получил положительный результат теста на вирус. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Франции.

В заявлении министерства отмечается, что пациент изолирован, а соответствующие службы проводят работу по выявлению и мониторингу контактировавших с ним лиц. При этом подчеркивается, что риск для населения Европы в целом оценивается как низкий.

В мае 2026 года ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки лихорадки Эбола в Центральной Африке. По последним данным, число инфицированных превысило 1 048 человек, а жертвами заболевания стали 260 человек. При этом, несмотря на низкий риск распространения вируса, в аэропортах ряда стран ужесточен санитарный контроль.