На неделе с 15 по 21 июня производство бензина в России сократилось примерно на 25% по сравнению со среднесуточным показателем за июнь 2025 года, сообщило 23 июня агентство Reuters, ссылаясь на источники в отрасли.

Правительство России рассматривает возможность увеличить импорт топлива и его субсидирование.

В последнее время власти многих регионов России, а также аннексированных территорий Украины сообщили, что на фоне ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам продажу топлива ограничили. В то же время цены на бензин выросли, а на автозаправочных станциях возникли длинные очереди.

Одним из последних о введении ограничений сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. По его словам, «Лукойл» ввел ограничения по всей стране, в том числе в этом регионе: не более 30 литров бензина в одни руки, не более 60 литров дизельного топлива.