В Кыргызстане по подозрению в создании организованной преступной группировки задержан бывший депутат Жогорку Кенеша Дуйшон Торокулов, сообщают кыргызские СМИ.

Торокулов отправлен в СИЗО по ходатайству следователя МВД, сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

Он подозревается по ст.261 ч.2 («Создание организованной группы или участие в ней») УК КР и расследованием занимается Следственная служба МВД.

Экс-депутат помещен в СИЗО-1 до 30 июня.

Торокулов являлся депутатом ЖК 6 созыва от партии «Бир Бол». Это не первый его арест, 15 января 2021 года Торокулова задержали по подозрению в коррупции и рейдерском захвате завода по переработке кожи в Оше.