Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит с визитом Пакистан.

В рамках визита он обсудит в Исламабаде с пакистанской стороной новые возможности для дальнейшего углубления сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, энергетику, безопасность границ, гуманитарные контакты и региональную взаимосвязанность, сообщает МИД Пакистана.

Согласно информации, Пезешкиан по приглашению премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа посетит страну с государственным визитом 23 июня. Его будет сопровождать высокопоставленная делегация, в состав которой войдут министры и другие официальные лица.

В ходе визита Пезешкиан встретится с президентом Пакистана Асифом Али Зардари и проведет переговоры с премьер-министром. Кроме того, с иранским лидером встретятся председатель Сената, спикер Национальной ассамблеи, а также вице-премьер — министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар.

Стороны рассмотрят весь спектр двусторонних отношений и обсудят дальнейшие шаги по расширению сотрудничества.

Визит также предоставит возможность обменяться мнениями по вопросам продолжающихся дипломатических контактов после подписания Исламабадского меморандума о взаимопонимании, а также по региональным и международным событиям, представляющим взаимный интерес.

В МИД Пакистана подчеркнули, что предстоящая поездка отражает стремление двух стран к дальнейшему укреплению исторических и культурных связей, а также к обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в регионе.