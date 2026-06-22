Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что в России остановились работы по строительству дамб, которые должны защищать мосты от украинских атак. По его словам, причина — нехватка финансирования.

Об этом он сказал в эфире программы «Воскресный вечер», критикуя решение Центробанка снизить ключевую ставку лишь на 25 базисных пунктов — с 14,5% до 14,25%.

Соловьёв утверждает, что дамбы строятся для защиты мостов, по которым Украина пытается ударить, чтобы нарушить российскую инфраструктуру и логистику. Однако, по его словам, «последние пару дней работы нет — денег нет».

Телеведущий также заявил, что России необходимо масштабировать современные системы ПВО, но для этого, по его словам, нужны значительные средства и развивающаяся экономика, а не её «охлаждение».

Кроме того, Соловьёв призвал силовиков проверить зампреда Центробанка Алексея Заботкина. Поводом стали слова, которые, как утверждает телеведущий, Заботкин якобы сказал одному крупному промышленнику о «технологическом суверенитете» России.

На фоне этих заявлений СМИ отмечают, что военные расходы России продолжают расти. По данным Bloomberg, в этом году траты на оборону могут оказаться на 4–5 трлн рублей выше первоначального плана. Экономист Янис Клюге ранее оценивал военные расходы России за первый квартал в 5,9 трлн рублей — почти половину всех расходов федерального бюджета.