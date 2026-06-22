Нарастающая серия ударов ВСУ по Крыму, Крымскому мосту, паромным переправам и транспортным артериям, связывающим полуостров с российскими регионами, все чаще рассматривается экспертами как часть долгосрочной стратегии по ослаблению логистики российских войск на юге. В Киеве делают ставку не столько на прямое военное столкновение за полуостров, сколько на постепенное усложнение его снабжения и снижение возможностей российской группировки в Херсонской и Запорожской областях.

О том, насколько реалистична стратегия по изоляции Крыма, как может среагировать Москва и каким будет развитие ситуации в ближайшие месяцы, Minval Politika рассказал военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

По мнению Ивана Ступака, говорить о случайных или разрозненных ударах по Крыму уже не приходится. Последние полтора месяца Украина последовательно работает по ключевым маршрутам снабжения полуострова и российской группировки на юге.

«Мы все знаем, что трасса, которая ведет из российского Ростова через Таганрог, затем через оккупированные южные регионы Украины в Крым, является основной трассой снабжения оккупированного Крыма. Никакой военной тайны здесь нет. И последние полтора месяца Украина действительно там работает очень плотно. Более того, есть оценки, согласно которым за последние 48 дней было уничтожено как минимум 500 единиц самой разной техники на этой дороге. Были периоды, когда уничтожалось до 30 машин в сутки», — отметил эксперт.

При этом он подчеркивает, что значение этой логистической артерии выходит далеко за пределы самого полуострова, поскольку через Крым обеспечивается снабжение не только находящихся там российских сил, но и частей, действующих на юге Украины.

Как пояснил Ступак, речь идет прежде всего о группировках войск «Днепр», дислоцированных на херсонском направлении, и «Восток», действующей в Запорожской и частично Донецкой областях. По различным оценкам, их численность составляет от 150 до 180 тысяч военнослужащих.

«Понятно, что не на сто процентов, но определенная часть их обеспечения идет именно через Крым. Поэтому Украина выбрала полуостров как наиболее уязвимую точку воздействия. Конечно, мы бы хотели воздействовать на Белгород, Брянск или Москву, потому что тогда война быстрее пришла бы к завершению. Но Крым в силу своей географии является одновременно привлекательным объектом и очень слабым с точки зрения обеспечения. Он крайне уязвим», — считает аналитик.

По его словам, разговоры о превращении Крыма в своеобразный «остров» нельзя считать полностью фантастическими. Украина уже наносит удары по ключевым элементам транспортной инфраструктуры, а возможности снабжения полуострова постепенно сокращаются.

«Например, в последнее время были уничтожены три автомобильных парома, которые использовались Россией. Всего их было семь. Три были уничтожены раньше и еще три — буквально в последние выходные. Российские военные паблики утверждают, что теперь снабжение придется обеспечивать в основном кораблями. Кроме того, под постоянной угрозой находится Крымский мост. Каждый раз, когда объявляется воздушная тревога, движение по нему фактически останавливается», — отметил он.

При этом аналитик не считает, что даже полное перекрытие логистики автоматически приведет к перелому в войне.

«Конечно, даже если представить, что вся логистика будет остановлена на сто процентов, это не означает автоматического окончания войны. Но задача состоит в другом — создать для оккупационных сил максимально тяжелые условия. Это своего рода выход на болевой и удушающий прием. Мы хотим, чтобы те, кто находится в Крыму, ощущали последствия войны, чтобы эта реальность доходила до российских регионов и оказывала влияние на политические решения в Кремле», — сказал Ступак.

Одновременно Киев рассчитывает добиться и более практического результата — снизить интенсивность российских действий на южном направлении.

По словам аналитика, украинская сторона рассчитывает, что разрушение логистики приведет к сокращению возможностей российских войск атаковать позиции ВСУ в Херсонской и Запорожской областях.

Вместе с тем Ступак признает, что пока говорить о стратегическом переломе преждевременно.

«Мы прекрасно понимаем, что на данный момент эти удары не дают какого-то большого эффекта. Да, есть локальные результаты, есть определенное влияние непосредственно в Крыму. Но глобально ситуация пока не изменилась. Тем не менее война уже давно перешла в фазу борьбы за логистику», — подчеркнул он.

Эксперт полагает, что Россия также будет искать способы ответить на украинскую стратегию.

По его словам, Москва, вероятнее всего, сосредоточится на поиске возможностей для нарушения украинских цепочек снабжения и защиты собственных транспортных маршрутов.

«Российская Федерация, скорее всего, тоже ищет варианты ответа, каким образом мешать нам обеспечивать себя в глубинных территориях Украины, какие трассы можно перерезать и какие технические возможности для этого существуют. Но пока, к счастью для Украины, серьезных успехов в этом направлении Россия не достигла», — отметил он.

Говоря о перспективах ближайших месяцев, Ступак связывает дальнейшее развитие событий с наращиванием производства беспилотников в Украине. Он напомнил, что Украина рассчитывает получить значительное финансирование от Европейского союза, часть которого будет направлена на военные нужды.