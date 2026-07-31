После подписания Договора о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном президенты Ильхам Алиев и Садыр Жапаров приняли участие в первом заседании Межгосударственного совета в Чолпон-Ате, а также подписали масштабный пакет документов, охватывающий транспорт, энергетику, инвестиции, финансовую сферу, цифровое развитие и гуманитарное сотрудничество. Одним из ключевых решений стало увеличение капитала Азербайджано-Кыргызского фонда развития со 100 до 200 млн долларов.

По мнению политолога, депутата Милли Меджлиса Расима Мусабекова, эти договоренности выходят далеко за рамки двусторонней повестки и свидетельствуют о последовательном укреплении позиций Азербайджана в Центральной Азии и на всем тюркском пространстве.

Как отметил эксперт в беседе с Minval Politika, Азербайджан уже много лет последовательно выстраивает систему стратегических отношений с центральноазиатскими государствами и внутри Организации тюркских государств.

По его словам, подписание союзнического договора с Кыргызстаном стало логичным продолжением этой политики.

«Многосторонние договоренности дополняются двусторонними соглашениями о стратегическом партнерстве и союзничестве. Такие соглашения у Азербайджана уже есть с Турцией и Казахстаном, активно развивается это направление с Узбекистаном, а теперь к нему присоединился и Кыргызстан», — отметил депутат.

По мнению эксперта, рассматривать нынешний документ необходимо не изолированно, а в контексте формирования новой системы отношений между Азербайджаном и государствами Центральной Азии. Как подчеркивает Мусабеков, сегодня Азербайджан фактически стал полноценной частью центральноазиатского политического пространства. Если раньше речь шла о взаимодействии пяти стран Центральной Азии, то теперь все чаще говорят уже о «шестерке», где Азербайджан занимает особое место, а Турция остается ключевым партнером всего тюркского мира.

Особое значение, по мнению депутата, имеют экономические договоренности. Он напоминает, что Азербайджан практически вдвое увеличил капитал Азербайджано-Кыргызского инвестиционного фонда — до 200 млн долларов: «Для Кыргызстана это крайне важно. Страна находится между Россией и Китаем, поэтому стремится сбалансировать свои внешнеэкономические связи. В этом контексте сотрудничество с Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном приобретает особое значение».

Отдельно политолог выделяет транспортную составляющую подписанных соглашений.

По его словам, после начала войны России против Украины традиционные маршруты экспорта для стран Центральной Азии оказались серьезно ограничены: «Многие коммуникации, по которым государства Центральной Азии поставляли сырьевые ресурсы и выходили на европейские рынки через Россию, сегодня либо разрушены, либо существенно ограничены. В этих условиях Средний коридор становится для региона буквально дорогой жизни».

При этом Азербайджан, по словам депутата, является ключевым звеном этой транспортной архитектуры.

«Без Азербайджана такого выхода у государств Центральной Азии попросту не существует. Иран также не может стать полноценной альтернативой, поскольку сам оказался втянут в войну. Поэтому именно через Азербайджан страны региона получают выход к Турции, Средиземному морю и европейским рынкам», — указал он.

Подписанные соглашения в сфере транспорта, энергетики и инвестиций, считает парламентарий, прежде всего отвечают интересам самого Кыргызстана, который объективно ограничен как в транспортных возможностях, так и в обеспечении нефтепродуктами.

Мусабеков напоминает, что после ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре поставки топлива в Кыргызстан существенно осложнились: «Проблема существует не только у Кыргызстана, но и у Таджикистана. Решать ее необходимо совместными усилиями Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и других государств региона — как в рамках центральноазиатского сотрудничества, так и Организации тюркских государств».

При этом эксперт не ожидает, что новый союзнический договор вызовет серьезную обеспокоенность у Москвы или Пекина. По его словам, Кыргызстан остается членом ОДКБ и ЕАЭС, что объективно ограничивает свободу его внешнеполитического маневра.

«Если бы Кыргызстан заключил подобный союзнический договор с Турцией, являющейся членом НАТО, это наверняка вызвало бы гораздо более болезненную реакцию со стороны России и Китая. Союзнические отношения с Азербайджаном воспринимаются совершенно иначе. Они не меняют баланс сил в регионе и не создают дополнительных угроз для других игроков», — отметил депутат.

По мнению Мусабекова, происходящее полностью соответствует стратегическому курсу, который ранее обозначил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Президент прямо заявил, что Азербайджан не ищет для себя никакой другой семьи, поскольку наша семья — это тюркские государства. Именно в этом направлении страна последовательно движется, укрепляя союзнические отношения сначала с Турцией, затем с Казахстаном, Узбекистаном и теперь с Кыргызстаном. Аналогичная работа ведется и с Туркменистаном», — подчеркнул эксперт.

В целом, добавил Мусабеков, именно Азербайджан сегодня выступает главным двигателем процессов интеграции на тюркском пространстве.

«Азербайджан является драйвером этих процессов. Последний визит президента в Кыргызстан стал еще одним подтверждением того, что многостороннее сотрудничество постепенно дополняется сетью прочных двусторонних союзнических отношений», — заключил он.