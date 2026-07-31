Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху завершилась взаимными заявлениями об удовлетворенности ее итогами. Однако за публичным оптимизмом, по мнению ряда аналитиков, скрываются серьезные расхождения в подходах сторон к ключевым региональным вопросам — от Ирана и сектора Газа до будущей архитектуры безопасности на Ближнем Востоке.

О том, какие реальные договоренности могли быть достигнуты, почему США и Израиль по-разному видят дальнейшую стратегию в отношении Тегерана и как переговоры могут повлиять на предстоящие выборы в Израиле, в комментарии для Minval Politika рассказал израильский эксперт, общественный деятель и публицист Михаил Пелливерт.

По его мнению, несмотря на официальные заявления обеих сторон об успешных переговорах, сама встреча, скорее всего, проходила в весьма напряженной атмосфере: «Неспроста было опубликовано очень мало видеоматериалов и фотографий, а Нетаньяху вообще зашел в Белый дом через черный вход».

По его словам, причина заключается в том, что у американского президента и израильского премьера сегодня разные приоритеты.

«Если Нетаньяху в преддверии парламентских выборов необходимо продемонстрировать избирателям реальные внешнеполитические успехи — прежде всего по Ирану, Ливану и сектору Газа, — то для Трампа сейчас важнее добиться снижения напряженности в регионе, обеспечить открытие Ормузского пролива и избежать нового масштабного кризиса. В этой связи говорить о каких-либо конкретных публичных договоренностях пока преждевременно», — считает собеседник.

Однако, как считает Пелливерт, определенный компромисс между сторонами все же был найден.

«Я думаю, что относительно Газы Израиль уступает американскому давлению и в ближайшие недели и месяцы будет демонстрировать продвижение в рамках трамповского плана мира, включая создание технократического правительства в секторе Газа. А относительно Ирана Израиль, скорее всего, не станет действовать в одностороннем порядке и позволит американцам самим определять уровень дальнейшей эскалации», — полагает аналитик.

При этом эксперт подчеркивает, что Нетаньяху убежден: именно сейчас сложился наиболее благоприятный момент для нанесения нового сокрушительного удара по Ирану и завершения того, что Израиль считает незавершенной кампанией. Однако окончательного решения по этому вопросу, по его мнению, пока не принято.

Говоря о перспективах американо-израильской стратегии в отношении Ирана, Пелливерт считает ошибочным утверждение, что после встречи стороны окончательно выработали единый курс. Долгосрочные цели Вашингтона и Иерусалима действительно совпадают — обе стороны хотели бы увидеть смену существующего режима в Тегеране. Однако пути достижения этой цели существенно различаются.

Эксперт отмечает, что Трамп делает ставку прежде всего на экономическое давление. По его мнению, американский президент рассчитывает, что санкции и внутренние экономические проблемы со временем приведут к возобновлению протестов внутри Ирана и ослаблению режима. Однако, добавил он, в самом Тегеране придерживаются прямо противоположной оценки: «Иран считает, что, устояв после столь серьезного давления, режим доказал собственную устойчивость, а значит протестные настроения, наоборот, будут постепенно затухать. Кто-то из них окажется прав».

Именно поэтому говорить о полностью согласованной стратегии США и Израиля пока нельзя.

«Фундаментально среднесрочные цели у сторон разные. Трамп очень опасается глубже втягиваться в войну, которая крайне непопулярна среди американских избирателей и способна негативно сказаться на промежуточных выборах в сенат. Кроме того, новая эскалация может вызвать серьезный энергетический кризис. Поэтому стратегическая цель у США и Израиля общая, а вот тактика на ближайшие годы заметно отличается», — указал собеседник.

Отдельное внимание эксперт уделяет ситуации вокруг сектора Газа и общей трансформации ближневосточной политики США. Так, по мнению Пелливерта, происходящее сегодня нельзя рассматривать как начало какой-то новой американской стратегии. Скорее всего, речь идет о разрушении прежней архитектуры региональной безопасности.

Эксперт напоминает, что на протяжении десятилетий Соединенные Штаты воспринимались арабскими союзниками как главный гарант их безопасности, но сегодня ситуация выглядит совершенно иначе.

«Мы видим, что Иран позволяет себе атаковать Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, а Америка либо не может, либо не хочет предпринимать серьезных ответных действий», — подчеркнул аналитик.

По мнению Пелливерта, сегодня внешняя политика Трампа все больше напоминает изоляционизм, поскольку американский президент открыто демонстрирует готовность вмешиваться лишь тогда, когда это непосредственно отвечает интересам США.

В результате, говорит политолог, прежняя система региональных союзов неизбежно будет меняться, однако понять, какой станет новая архитектура Ближнего Востока, пока невозможно.

Эксперт напоминает, что впереди остается множество открытых вопросов: присоединится ли Саудовская Аравия к Авраамовым соглашениям, удастся ли Израилю нормализовать отношения с Ливаном, сохранится ли нынешний режим в Иране. При этом он обращает внимание и на недавний телефонный разговор короля Бахрейна с президентом Израиля, о котором официально сообщила бахрейнская сторона.

«Возможно, мы действительно стоим на пороге нового Ближнего Востока с совершенно новыми союзами. Но пока трудно понять, существует ли у администрации Трампа последовательная стратегия или речь идет о ситуативных, импульсивных решениях», — отметил политолог.

Главным фактором, который будет определять дальнейшее развитие региона, Пелливерт считает судьбу нынешнего иранского режима. По его словам, именно Тегеран остается основным источником нестабильности и поддержки многочисленных прокси-группировок на Ближнем Востоке.

«Если режим будет обрушен, это, безусловно, значительно снизит общий уровень региональной напряженности, однако, рассчитывать на быстрые изменения, по мнению эксперта, не приходится», — добавил он.

Собеседник напоминает, что Иран остается огромной страной с высокой внутренней устойчивостью, значительными ресурсами и серьезным запасом прочности. Кроме того, добавил он, ситуацию осложняет крайне нестабильная международная обстановка.

В этой связи Пелливерт указывает на продолжающуюся войну в Украине, соперничество США с Китаем, формирование новых ситуативных военно-политических союзов, а также сохраняющиеся риски вокруг Баб-эль-Мандебского пролива.

В качестве примера он приводит оборонное соглашение между Саудовской Аравией и Пакистаном и напоминает, что ранее Исламабад даже заявлял о готовности вступить в конфликт на стороне Эр-Рияда против хуситов.

«Черные лебеди могут прилететь откуда угодно. Причин для новых кризисов сегодня очень много. Именно поэтому всеобъемлющее региональное соглашение практически невозможно до тех пор, пока нынешний режим уверенно удерживает власть в Тегеране», — убежден эксперт.

Отдельно Пелливерт оценивает влияние итогов встречи на внутриполитическую ситуацию в самом Израиле.

По его словам, Нетаньяху неизбежно будет использовать переговоры с Трампом как один из элементов своей предвыборной кампании. Однако главная проблема премьер-министра заключается в том, что значительная часть общества убеждена в том, что за последние годы ему так и не удалось окончательно решить ни одно из ключевых направлений национальной безопасности.

«Основная критика в адрес Нетаньяху связана именно с тем, что он не закрыл ни один фронт — ни Ливан, ни Иран, ни Газу, ни палестинское направление», указал он.

Поэтому, считает эксперт, в ближайшие один-два месяца премьеру необходимо продемонстрировать хотя бы один очевидный успех.

Наиболее желательным вариантом для самого Нетаньяху, по мнению Пелливерта, стало бы заключение мирного соглашения с официальным правительством Ливана.

Кроме того, премьер заинтересован в проведении новой, более жесткой кампании против Ирана, включая удары по энергетической и инфраструктурной системе страны: «Эта идея сегодня достаточно популярна в израильском обществе, поскольку многие считают, что именно такой сценарий способен привести к падению режима».

Третьим возможным направлением остается сектор Газа. Хотя дальнейшие уступки на палестинском направлении остаются непопулярными среди израильских избирателей, именно здесь, по мнению эксперта, Трамп может потребовать от Нетаньяху максимально быстрых результатов.

«Речь может идти о создании правительства в Газе, строительстве временных городков и лагерей в районе Рафаха, начале процесса разоружения ХАМАС и запуске новой модели управления сектором», — заключил Пелливерт.