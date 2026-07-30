Сообщения Reuters о возможной поставке Китаем Ирану до 400 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) вызвали широкий резонанс. По данным агентства, речь идет о партиях китайских комплексов QW-12 и FN-16 общей стоимостью до 70 млн долларов, которые якобы должны быть доставлены в Иран транзитом через Пакистан. При этом и Пекин, и Исламабад категорически опровергли информацию о готовящихся поставках. Если сведения о поставках подтвердятся, это станет одной из крупнейших попыток Тегерана усилить систему противовоздушной обороны после недавнего конфликта с США и Израилем. Однако, как считает политолог Фуад Хаимов, даже столь крупная партия ПЗРК вряд ли сможет кардинально изменить военный баланс в регионе.

По мнению эксперта, данная информация в целом выглядит правдоподобной, поскольку после недавних ударов Иран действительно испытывает острую потребность в средствах противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

«Скорее всего, так и есть, поскольку Ирану сейчас очень не хватает средств ПВО, способных работать на малых высотах. Поэтому такие ПЗРК ему действительно необходимы — прежде всего для борьбы с самолетами и вертолетами, действующими на низких высотах», — отметил в беседе с Minval Politika Хаимов.

Он не исключает, что Пекин действительно мог санкционировать подобные поставки, а опубликованные Reuters данные могли стать частью попытки сорвать их еще до реализации.

«Скорее всего, Китай дал согласие на поставки через Урумчи и далее через Пакистан. Да, речь не идет о каком-то огромном количестве комплексов, но сам факт возможной передачи китайского вооружения Ирану имеет большое политическое значение. Не исключаю, что американская разведка узнала об этой сделке и сознательно допустила утечку информации в СМИ, чтобы сорвать поставки. Мы уже видим, что и Китай, и Пакистан начали все отрицать. Это вполне может быть одним из способов помешать перевозке вооружений», — считает политолог.

По словам аналитика, не стоит переоценивать военное значение подобных поставок: «Это сильно не изменит ситуацию на поле боя. Скорее всего, такие ПЗРК нужны Ирану прежде всего для борьбы с вертолетами. Если предположить, что Соединенные Штаты когда-либо будут проводить наземную операцию с высадкой десанта с использованием вертолетов, тогда такие комплексы действительно могут оказаться востребованными».

Вместе с тем, по его словам, наличие вооружений еще не означает возможность их эффективного применения.

«Одно дело — получить ПЗРК, и совсем другое — суметь их использовать. Я думаю, что с этим у Ирана могут возникнуть серьезные сложности», — отметил собеседник.

Говоря о самой возможности поставок, эксперт обратил внимание на то, что в нынешних условиях скрытно организовать подобную логистику крайне сложно. Практически любые крупные военные перевозки сегодня находятся под постоянным контролем спутниковой разведки и других средств наблюдения: «Любая поставка вооружений Ирану рано или поздно становится известна. Именно поэтому я не думаю, что Китай или Пакистан когда-либо публично признают свое участие в подобных схемах, если они действительно имеют место».

Аналитик полагает, что причиной подобных опровержений может быть опасение попасть под вторичные санкции США.

«Ни Китай, ни Пакистан не заинтересованы в том, чтобы подвергнуться серьезному санкционному давлению. Для них это означало бы прямое вовлечение в конфликт между Ираном, с одной стороны, и США с Израилем — с другой», — подчеркнул он.

Комментируя возможную роль Пекина, Хаимов отметил, что Китай и ранее демонстрировал политическую поддержку Ирану, однако делает это весьма осторожно.

По его мнению, главной целью Пекина остается не усиление военного потенциала Тегерана, а скорейшее прекращение конфликта: «Китай уже давно подает сигналы в поддержку Ирана, но делает это совсем не через военную риторику. Он последовательно призывает к прекращению огня, потому что эта война ему экономически невыгодна».

Политолог напомнил, что затяжная эскалация на Ближнем Востоке приводит к росту мировых цен на нефть и создает угрозы для ключевых транспортных маршрутов, жизненно важных для китайской экономики.

Кроме того, отметил он, ранее уже появлялась информация о контактах китайских представителей с хуситами в Йемене с целью обеспечить безопасность китайского торгового судоходства в Красном море.

«По сути, Китай действует прежде всего в собственных интересах. Он заинтересован не столько в поддержке Ирана как таковой, сколько в том, чтобы как можно быстрее остановить войну, которая наносит ущерб китайской экономике», — считает Хаимов.

По оценке эксперта, даже поставка нескольких сотен переносных комплексов не станет фактором, способным существенно осложнить действия израильской или американской авиации: «300-400 ПЗРК — это не настолько большое количество, чтобы изменить ситуацию. Такие комплексы наиболее опасны для вертолетов или самолетов, действующих на малых высотах», — отметил он.

При этом современные истребители и стратегическая авиация работают в совершенно других условиях.

«F-16, F-35 и тем более бомбардировщики выполняют задачи на высотах, недоступных для большинства переносных зенитных комплексов. Поэтому их возможности против современной авиации весьма ограничены», — пояснил политолог.

По его мнению, если информация Reuters подтвердится, США и Израиль будут предпринимать меры для нейтрализации подобных поставок еще до того, как они смогут оказать заметное влияние на ситуацию.

«Безусловно, Вашингтон и Тель-Авив будут этому противодействовать. Вопрос не только в самих поставках, но и в том, удастся ли Ирану получить эти комплексы, развернуть их и эффективно использовать», — резюмировал Фуад Хаимов.