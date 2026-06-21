Газета «Бакинский рабочий» подготовила статью о выдающемся государственном деятеле, ученом и враче Азизе Алиеве — человеке, чье имя стало символом созидания и братства между Азербайджаном и Дагестаном.

Судьба Азиза Алиева вместила в себя трагические страницы истории XX века и выдающиеся достижения в науке, медицине и государственном управлении. Его деятельность изменила жизнь Азербайджана и Дагестана, а память о нем и сегодня служит примером мудрого служения людям

История хранит немало имен государственных деятелей, занимавших высокие посты, руководивших регионами, принимавших судьбоносные решения и удостаивавшихся высоких наград. Но время беспощадно даже к самым громким именам. Проходят годы, десятилетия, и вчерашние герои постепенно растворяются в архивных документах, оставаясь лишь строками в учебниках и справочниках.

Однако есть личности, над которыми время не властно. Их помнят не потому, что того требуют юбилейные даты или официальные мероприятия. Их помнят потому, что они сумели изменить жизнь людей, оставить после себя не только результаты своей работы, но и искреннюю благодарность поколений. Именно к таким людям принадлежит Азиз Алиев — человек, чье имя и сегодня произносится с глубоким уважением как в Азербайджане, так и в Дагестане.

Поэтому совсем не случайно, что во время состоявшейся 19 июня встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с известным общественно-политическим деятелем Республики Дагестан Курбаном Курбановым разговор вышел далеко за рамки церемонии вручения ордена «Достлуг». За словами о дружбе народов, о многовековых связях Азербайджана и Дагестана, о людях, посвятивших свою жизнь укреплению братских отношений между двумя республиками, вновь прозвучало имя, которое уже многие десятилетия остается символом мудрости, созидания и беззаветного служения людям.

Вспоминая Азиза Алиева, Президент Азербайджана говорил с особым теплом и искренностью. В его словах не ощущалось ни тени официального протокола. В них звучала гордость за человека, который сумел оставить глубокий и благодарный след в судьбах миллионов людей, стать по-настоящему близким для двух братских народов.

Особенно трогательной стала история о скульптуре, которая когда-то находилась в рабочем кабинете Азиза Алиева в Махачкале. Спустя годы дагестанцы бережно сохранили ее и передали Ильхаму Алиеву как драгоценную реликвию, как символ памяти и признательности. Сегодня эта скульптура занимает особое место в рабочем кабинете главы государства, напоминая о человеке, чья жизнь стала примером служения народу, а чье наследие продолжает объединять сердца людей по обе стороны Самура.

В этом, пожалуй, и заключается главный итог человеческой судьбы. Можно обладать властью, занимать высокие должности, получать награды и звания. Но лишь немногим удается заслужить то, что не подвластно времени, — искреннюю народную память. Азиз Алиев принадлежит именно к числу таких людей.

Подобные вещи невозможно объяснить ни дипломатическим протоколом, ни требованиями официального этикета, ни данью исторической традиции. Так бережно сохраняют память только о тех людях, которые сумели стать частью судьбы народа, чья жизнь оказалась неразрывно связана с жизнью миллионов других людей.

Слова Курбана Курбанова стали еще одним убедительным подтверждением этой истины. В Дагестане Азиза Алиева не просто знают — его помнят. Помнят искренне и сердечно, без напоминаний, без громких юбилейных кампаний и формальных мероприятий. Его имя носят улицы, в его честь воздвигнут памятник в Махачкале, о его деятельности рассказывают молодому поколению, его наследие изучают историки, общественные деятели и исследователи.

Но истинная ценность этой памяти заключается не в памятниках, мемориальных досках или названиях улиц. Главное — в другом. Спустя десятилетия жители Дагестана продолжают воспринимать Азиза Алиева как своего человека, как человека, который жил их заботами, понимал их проблемы и работал ради их будущего.

Такое отношение невозможно получить вместе с должностью. Его нельзя обеспечить административным ресурсом, закрепить указами или сохранить официальными распоряжениями. Оно рождается только там, где есть честное служение людям, подлинная ответственность за их судьбы и искреннее стремление приносить пользу обществу. Память об Азизе Алиеве оказалась сильнее времени и продолжает жить в сердцах людей, передаваясь от поколения к поколению.

Память об Азизе Алиеве имеет не только историческое, но и глубокое современное значение. Достаточно посмотреть на нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Дагестаном, чтобы понять масштаб наследия личностей, стоявших у истоков этой дружбы.

Сегодня азербайджано-дагестанские связи являются образцом добрососедства, взаимного уважения и плодотворного сотрудничества. Их отличают высокий уровень доверия, активные гуманитарные контакты, тесное культурное взаимодействие и постоянный диалог, основанный на общей истории и духовной близости народов. Не будет преувеличением сказать, что среди всех субъектов Российской Федерации именно Дагестан занимает особое место в отношениях с Азербайджаном. Такую степень взаимопонимания, столь прочные человеческие связи и столь искреннее чувство взаимной близости трудно найти где-либо еще.

Но подобные отношения не возникают сами по себе. Они становятся результатом многолетнего труда отдельных личностей, которые умели мыслить государственными категориями и одновременно понимать чаяния простых людей. Азиз Алиев принадлежал именно к числу таких созидателей. Его деятельность способствовала укреплению атмосферы доверия и взаимного уважения, которая и сегодня остается надежной основой братских отношений между Азербайджаном и Дагестаном.

В этом смысле память о нем живет не только в памятниках, названиях улиц и архивных документах. Она продолжает жить в самой ткани современных азербайджано-дагестанских отношений — в том уровне взаимного доверия, который сложился между двумя братскими народами и который по праву считается одним из самых прочных и искренних на всем постсоветском пространстве.

Жизненный путь Азиза Мамедкерим оглу Алиева начался в 1897 году в азербайджанской семье в Иреванской губернии. Судьба приготовила ему тяжелые испытания еще в молодости. В 1918 году его семья, как и тысячи других азербайджанских семей, пережила трагедию депортации и насилия. Эти события навсегда остались частью его личной истории.

Люди, прошедшие через подобные испытания, особенно остро понимают цену мира, человеческого достоинства и справедливости. Возможно, именно поэтому вся дальнейшая деятельность Азиза Алиева была посвящена служению людям.

Получив медицинское образование в Баку, он довольно быстро проявил себя как талантливый организатор и ученый. Уже тогда стало очевидно, что перед обществом стоит человек редкого масштаба. Его энергия, работоспособность и умение видеть перспективу выгодно отличали его от многих современников.

Сегодня, наше поколение Азиза Алиева по праву называет одним из основоположников современной системы здравоохранения Азербайджана. Подобная оценка появилась не случайно. В годы его работы республика получила мощный импульс в развитии медицинской инфраструктуры, подготовке специалистов и расширении доступа населения к качественной медицинской помощи.

Особое внимание уделялось борьбе с малярией, которая в первой половине прошлого века оставалась серьезной угрозой для многих районов Азербайджана. Создавались новые диспансеры, открывались станции по борьбе с заболеванием, проводились масштабные профилактические мероприятия. Для тысяч людей это означало возможность жить и работать без постоянной угрозы тяжелой болезни.

Не менее важной была его деятельность в сфере медицинского образования. Возглавляя Азербайджанский государственный медицинский институт, Азиз Алиев понимал, что невозможно построить сильную систему здравоохранения без собственных квалифицированных кадров.

Под его руководством были подготовлены и изданы 45 учебников и учебных пособий на азербайджанском языке. Молодые люди получили возможность осваивать сложнейшие медицинские дисциплины на родном языке, а республика получила прочный фундамент для формирования национальной школы врачей и ученых.

Азиз Алиев был выдающимся ученым. Доктор медицинских наук, профессор, автор многочисленных научных работ, он сумел объединить научную деятельность с масштабной государственной работой, что удается далеко не каждому.

Однако наиболее яркая страница его биографии была написана в Дагестане.

В 1942 году страна переживала один из самых тяжелых периодов Второй мировой войны. В это судьбоносное время Азиз Алиев был назначен первым секретарем Дагестанского обкома ВКП(б), фактически став руководителем республики.

Ситуация была крайне сложной. Военные трудности, экономические проблемы, межнациональные вопросы требовали от руководства не только решительности, но и огромной мудрости. И в это самое время в полной мере раскрылся государственный талант Азиза Алиева.

Ему удалось сохранить мир и стабильность в многонациональном Дагестане, избежать опасных конфликтов и укрепить доверие между народами республики. Но главным его достижением многие историки считают предотвращение депортации народов Дагестана.

В те годы ряд народов Северного Кавказа подвергся массовому выселению. Последствия этих трагических решений ощущались десятилетиями. Дагестан избежал подобной участи. За этим стояла огромная работа, принципиальная позиция руководства республики и личный авторитет Азиза Алиева.

Для дагестанцев это была не просто политическая победа. Речь шла о судьбах сотен тысяч людей, о сохранении семей, традиций и исторической памяти.

Одновременно республика продолжала развиваться.

Строились новые предприятия, укреплялось сельское хозяйство, открывались образовательные учреждения, развивалась культура. Даже в условиях войны и сложного послевоенного периода Азиз Алиев думал о будущем.

При его поддержке начал формироваться академический центр в Махачкале, ставший впоследствии основой Дагестанского филиала Академии наук СССР. Большое внимание уделялось образованию женщин. Открытие Женского педагогического института и женской педагогической школы стало важным шагом для расширения возможностей девушек-горянок получать образование и участвовать в общественной жизни.

Театры, медицинские училища, культурные учреждения, научные организации, появившиеся в те годы, стали частью современного Дагестана.

Азиз Алиев никогда не делил людей по национальности, происхождению или месту рождения. Возможно, именно поэтому ему удалось заслужить одинаковое уважение и в Азербайджане, и в Дагестане.

Он был депутатом Верховных Советов СССР, Азербайджана и Дагестана, председателем Верховного Совета Азербайджанской ССР, заместителем председателя Совета Министров республики, дважды награждался орденом Ленина. Но даже этот внушительный перечень достижений не способен полностью раскрыть масштаб его личности.

Подлинное значение Азиза Алиева заключается в другом.

Он принадлежал к редкой категории людей, которые строят будущее. Создают реальные возможности для развития общества. Думают не о сегодняшнем дне, а о том, каким будет мир спустя десятилетия. Потому память о нем оказалась сильнее времени.

Сегодня Азиз Алиев остается одной из самых ярких фигур в истории Азербайджана и Дагестана XX века. Выдающийся врач, талантливый ученый, мудрый государственный деятель, созидатель и гуманист, он сумел сделать то, что удается лишь немногим. Его имя стало частью общей истории Азербайджана и Дагестана, символом дружбы, взаимного уважения и братства народов.

Проходят годы, сменяются поколения, появляются новые вызовы и новые задачи. Но есть личности, чье наследие продолжает служить нравственным ориентиром для общества. Азиз Алиев принадлежит именно к таким людям. Его жизнь стала убедительным доказательством того, что настоящая сила государственного деятеля измеряется тем добром, которое остается после него в памяти народа. И пока в Баку и Махачкале громко звучит его имя, пока люди с благодарностью вспоминают его дела, история Азиза Алиева продолжается.