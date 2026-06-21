В Израиле появился второй за сутки пациент с подозрением на наличие опасного заболевания — лихорадку Эбола. Он уже изолирован в медицинский центр «Шиба», сообщают израильские СМИ.

«Министерство здравоохранения сообщает еще об одном человеке с подозрением на заболевание лихорадкой Эбола после возвращения из Демократической Республики Конго. Пациент, вернувшийся в Израиль два дня назад, обратился за медицинской помощью после появления температуры, головной боли и диареи», — констатировали в ведомстве.

Там добавили, что окончательный диагноз еще выставлен, пациент сдает необходимые для этого анализы.