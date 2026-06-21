О самой безопасной стране региона; «золотых воротах» Ирана; секретах Астаны с «Газпромом»; о том, что потеряло ЦРУ в православной церкви Казахстана; почему американцы должны чувствовать себя в РУз, как дома; именном маразме в РТ, а также – ином, в нашем обзоре.

Какая из стран Центральной Азии самая безопасная для проживания, выяснил Институт экономики и мира (IEP). В обнародованном им Глобальном индексе миролюбия, в регионе по уровню безопасности лидирует Узбекистан — он в этом году занял 37-место, улучшив свои позиции на 10 пунктов по сравнению с 2025 годом (тогда лидером в ЦА стал Таджикистан). В мировом выражении РУз обошла такие «продвинутые» страны как Великобритания и Швеция, занявшие в рейтинге 39-е и 40-е места соответственно.

В регионе Центральной Азии на вторую позицию вышел Казахстан (44-я строка рейтинга). Таджикистан занял 47-е место, Кыргызстан — 61-е, Туркменистан — 66-е.

Прогресс Узбекистана эксперты объясняют стабильным снижением уровня внутренней преступности, высокими оценками населением личной безопасности, взвешенным внешнеполитическим курсом властей, придерживающихся принципа добрососедства и невмешательства в деятельность военных блоков. В целом же уровень миролюбия в мире в 2026 году достиг исторического минимума за два десятилетия наблюдений.

Казахстан

Прорыв к океану: Иран открывает для Казахстана «золотые ворота» в мировую торговлю, информирует Eurasia Today. Стороны выводят экономическое партнерство на принципиально новый уровень с целью «в кратчайшие сроки устранить все барьеры и разогнать взаимный товарооборот до амбициозных 3 млрд долларов. Ради этого Иран готов предоставить казахстанскому бизнесу эксклюзивный доступ к своим ключевым морским гаваням».

Стратегические контуры нового транспортного альянса определились на встрече министра дорог и городского развития Ирана Фарзане Садега с заместителем премьер-министра и министра национальной экономики Казахстана Сериком Жумангарином. «Главной сенсацией» переговоров названо предложение Тегерана задействовать потенциал порта Чабахар — единственного океанского порта Ирана, имеющего прямой выход в Индийский океан.

Садег анонсировал скорое завершение мегапроекта: масштабная железнодорожная линия Чабахар – Захедан будет подключена к национальной ж/д сети Ирана уже в ближайшие месяцы. «Как только рельсы сомкнутся, скорость и объемы доставки казахстанских грузов на рынки Южной Азии, Ближнего Востока и Африки вырастут в разы», — сказал иранский министр.

Тегеран также подтвердил готовность передать компаниям РК земельные участки и площадки для строительства собственных логистических центров и терминалов (об этом заявила и Астана). Таким образом, казахстанскому бизнесу открывают двери в четырех стратегических точках: порт Чабахар — прямой выход в Индийский океан; порт Шахид Раджаи (Бендер-Аббас) — крупнейшая морская гавань Ирана в Персидском заливе; порт Амир-Абад — ключевой узел на Каспии для прямой связи с казахстанскими портами Актау и Курык. Как подчеркнул Садег, объединенные усилия его страны и Казахстана замкнут на себе ключевые маршруты коридора «Север — Юг».

О подписании Казахстаном «тайного соглашения» с российским «Газпромом» информирует inbusiness.kz. Издание отмечает: «Ключевые условия договора не раскрываются, что порождает вопросы о зависимости от России на годы вперед». Сообщается также, что соглашение о взаимных обязательствах по переработке казахстанского газа было одобрено советом директоров «Газпрома» еще 22 мая текущего года, но о сделке стало известно от российской компании, тогда как в Казахстане ее условия публично практически не обсуждались.

Речь идет о переработке газа Карачаганакского месторождения на Оренбургском газоперерабатывающем заводе – сейчас он перерабатывает до 9 млрд кубометров газа в год, а ранее стороны заявляли о планах увеличить этот показатель до 11 млрд кубометров. При этом в открытом доступе отсутствуют данные о ценах, формулах расчета, механизме финансирования модернизации завода и распределении будущих выгод.

Почему соглашение вызвало вопросы? Как разъясняет издание, Карачаганак остается привязанным к Оренбургскому ГПЗ еще с советских времен. После распада СССР схема сохранилась, а в 2015 году долгосрочный контракт был продлен до 2038 года: «Уязвимость такой модели стала особенно заметна в октябре 2025 года после атаки беспилотников на Оренбургский ГПЗ. Предприятие временно прекратило прием карачаганакского газа, что привело к сокращению добычи на месторождении на 25-30% от плановых 35 тысяч тонн в сутки».

В итоге для компенсации выпадающих объемов Казахстану пришлось дополнительно закупать газ у России. На этом фоне новое соглашение вызвало дискуссию о том, насколько безопасно сохранять зависимость от переработки стратегического сырья за пределами страны.

По экспертным оценкам, Казахстан закупает газ у России по 150-200 долларов за тысячу кубометров. Кроме того, QazaqGaz законтрактовал у «Газпром экспорта» до 6 млрд кубометров газа на 2026 год с оплатой в рублях. При этом стоимость импортного газа превышает цену, по которой топливо реализуется значительной части потребителей внутри страны. В результате расходы национального оператора растут, что в перспективе может оказывать влияние на тарифную политику.

Основной альтернативой считается строительство собственного газоперерабатывающего завода на Карачаганаке (Minval писал об этом проекте ранее). Контракт на строительство предприятия мощностью 4 млрд кубометров газа в год получила южно-корейская компания Hyundai Engineering. Стоимость проекта оценена в 6 млрд долларов, а сроки реализации заявлены на 2026-2030 годы. Однако эксперты обращают внимание на опыт реализации крупных промышленных проектов в Казахстане. Газохимический комплекс KPI в Атырауской области, газоперерабатывающий завод в Жанаозене и первый ГПЗ на Кашагане неоднократно сталкивались с переносом сроков и удорожанием строительства.

Казахстан подписал соглашение на 10 млрд долларов в сфере искусственного интеллекта с технологическими компаниями Firebird и NVIDIA. По информации пресс-службы правительства РК, документом предусмотрена реализация проекта «Долина ЦОДов» в Экибастузе, где планируется создать один из крупнейших в Евразии вычислительных кластеров для ИИ. Проект включает до 100 тыс. современных GPU-чипов NVIDIA. По словам премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова, речь идет о привлечении международных технологических партнеров для превращения страны в площадку размещения глобальной цифровой инфраструктуры.

Правительство РК также сообщает о расчете на то, что инвестиции в размере 10 млрд долларов обеспечат стране экспортную выручку на сумму не менее 3 млрд долларов ежегодно и укрепят ее позиции как цифрового хаба Евразии.

Проект «Долина ЦОДов» предусматривает создание крупнейшего в Центральной Азии кампуса центров обработки данных с энергетической мощностью до 1 ГВт. Для его строительства уже выделены земельные участки общей площадью 1,4 тыс. гектара.

В Актау начались строительные работы на побережье, связанные с реализацией проекта подводной интернет-магистрали через Каспий. Этот этап является важной частью создания волоконно-оптической линии связи между Казахстаном и Азербайджаном. Как пояснил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин, стартовали буровые работы с использованием технологии горизонтально-направленного бурения. Также ведется прокладка подземного тоннеля, предназначенного для вывода подводного кабеля на сушу, сообщает Caravan.kz.

После того как кабель будет доставлен с азербайджанской стороны, его проложат по защитному каналу и подключат к береговой станции связи. Подобный метод прокладки, подчеркнул Мусин, применяется по всему миру и считается стандартом. Он гарантирует сохранность линии от воздействия штормов, льда, корабельных якорей и других внешних факторов.

В Казахстане вводится третья национальная валюта – цифровой тенге. Нормативно-правовая основа для его обращения официально утверждена в стране, сообщил журналистам вице-министр финансов Асет Турысов.

В Казахстане уже выпущено 336,6 млрд цифровых тенге. В февраля 2026 года был запущен пилотный проект по внедрению третьей нацвалюты в сфере государственных закупок, а с 19 июля 2026 года вступают в силу правила ее выпуска и обращения. Оператором платформы выступает Национальный банк Казахстана.

Говоря о казахстанской валюте. С 1 июля 2026 года написание «тенге» официально заменяется на «теңге» – в соответствии с фонетическими законами государственного языка. Новый закон распространяется только на документы, оформленные после его вступления в силу. Госслужащим при устных выступлениях на русском языке рекомендовано отдавать приоритет мягкому казахскому звуку «ң».

Объектом пристального внимания ЦРУ в Казахстане является православная церковь. Американская разведка реализует проект автокефалии православной церкви в республике (независимой от Московского патриархата) в целях расширения управляемой через Константинопольский патриархат западной группы влияния в местном обществе для ослабления казахстанской государственности, информирует Eurasia Today со ссылкой на Институт изучения разведки (RHVDIIS).

«Одной из фигур антиправославного проекта ЦРУ является раскольник и бывший иеромонах Иаков (В.Ю. Воронцов), отлученный РПЦ от церкви. С подачи его кураторов в ЦРУ, с Воронцовым встречались генеральный консул США в Алма-Ата М. Еркин (жен.) и председатель комиссии Соединенных Штатов по международной религиозной свободе В. Харцлер (жен.)», — отмечается в материале издания. Сообщается также, что основной целью встречи было определение направлений совместной работы по снижению влияния канонической РПЦ в Казахстане: «Американцы пришли к выводу о целесообразности внесения раскола в христианскую часть населения по «украинскому сценарию». Реализовать замысел планируется посредством учреждения в Казахстане автокефальной церкви».

С этой целью Воронцов инициировал петицию к главе Константинопольского патриархата Варфоломею о реализации данной инициативы. По словам бывшего иеромонаха, многие прихожане в республике не желают посещать храмы РПЦ – «Однако Воронцов лукавит, т.к. подавляющее большинство верующих в Казахстане выступает за единство РПЦ и не желает раскола среди верующих, который, как это произошло на Украине, привел лишь к разграблению храмов, разжиганию ненависти между верующими и насилию над священнослужителями».

Кыргызстан

В Иссык-Кульской области КР введена в эксплуатацию первая очередь солнечной электростанции ROX Иссык-Куль – это один из самых масштабных проектов возобновляемой энергетики в Центральной Азии. В соответствующей церемонии принял участие президент республики Садыр Жапаров.

Проект реализует вьетнамская компания ROX Energy Global. Мощность первой очереди станции составляет 175 МВт (объем инвестиций — 131 млн долларов). Полное завершение проекта ожидается к концу 2028 года, и тогда суммарная генерация станции достигнет 1 900 МВт. Она уже подключена к Единой энергосистеме Кыргызстана и поставляет электроэнергию в сеть.

Узбекистан

Ташкент и Вашингтон объявили о запуске совместной инвестиционной платформы с целью привлечения стратегических инвестиций в ключевые отрасли экономики Узбекистана, представляющие интерес для США и их союзников, информирует «Газета» (РУз) со ссылкой на сообщение Корпорации международного финансового развития (DFC).

Новый механизм учрежден DFC, Экспортно-импортным банком США (EXIM), Министерством инвестиций, промышленности и торговли, а также Фондом реконструкции и развития Узбекистана. В церемонии запуска платформы приняли участие президент республики Шавкат Мирзиеев и главы вышеперечисленных структур.

Приоритетными направлениями для инвестиций определены энергетика, инфраструктура, критически важные материалы, транспорт и логистика, информационно-коммуникационные технологии, фармацевтика. Глава DFC Бен Блэк заявил, что «Транскаспийский регион представляет собой один из наиболее стратегически значимых экономических коридоров в мире. Благодаря нашей новой платформе мы будем расширять и укреплять американские цепочки поставок».

Говоря об американских инвестициях и их продвижении в стране. Правительство Узбекистана инициировало создание в РУз специальной экономической зоны для американских компаний. По пояснению министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратовой, «Это должна быть полноценная деловая среда, в которой американские компании будут чувствовать себя комфортно, … в условиях, максимально близких к тем, к которым американские компании привыкли у себя дома».

Строительство нового международного аэропорта в Ташкенте начнется уже в июне этого года. Соответствующее соглашение подписано Государственным оператором аэропортов РУз Uzbekistan Airports и международным консорциумом во главе с саудовской компанией Vision Invest. В составе консорциума также японская Sojitz Corporation и южнокорейская Incheon International Airport Corporation. 45% доли в консорциуме отходит Vision Invest, 30% — Sojitz Corporation, 15% Incheon International Airport Corporation, и 10% — Uzbekistan Airports.

По информации председателя правления Uzbekistan Airports Жавлонбека Умарходжаева, инициатива строительства нового аэропорта принадлежит президенту Мирзиееву. Воздушная гавань разместится на территории двух районов Ташкентской области на участке площадью 1310 га. Ввод аэропорта в эксплуатацию запланирован на конец 2030 года. Он сможет обслуживать до 20 млн пассажиров и до 300 тысяч тонн грузов в год.

Таджикистан

В республике подготовлена и утверждена новая редакция книги «Список национальных таджикских имен», которая уже введена в действие. Из нее исключили около 1700 имен, а почти 1000 новых имен были добавлены, сообщает «Азия-Плюс». Теперь граждане Таджикистана при выборе имени для новорожденного ребенка должны пользоваться списком, подготовленным Комитетом по языку и терминологии. Если родители хотят дать ребенку имя, отсутствующее в перечне, им необходимо доказать, что оно не является чуждым таджикской культуре. Только после этого такое имя может быть зарегистрировано. Исключение сделано для представителей других национальностей и иностранных граждан, чьи дети рождаются в Таджикистане.

Список включает 3461 дозволенное, для таджиков, имя, имеющее исторические корни и связи с таджикской культурой. Появились и новые, «приемлемые» для таджиков имена, в том числе, заменяющие популярное в республике Жасмин (считается европейским вариантом) на Ёсуман и Ёсамин. В числе «правильных» новых имен также Аргавон (название дерева), Армин («успокаивающий», «возвышающий»), Арнавоз, что означает «доброе имя», Бехдис — «лучшая», и т.д.

Перечень имен утвержден правительством Таджикистана. Местный сегмент социальных сетей буквально взорвался – люди негодуют. Коротко об их реакции, сводящейся к следующему: «Ребенок наш, как хотим – так и назовем»; «Вместо того, чтобы заниматься глупостями, пусть правительство обратит внимание на никудышное образование, медицину, нищету»; «Роды обходятся семьям дорого, материнский капитал не выплачивают, вместо этого вводят непонятные запреты», и т.д. А иные рады тому, что «успели родить не дома», то есть — в Таджикистане.

Туркменистан

Президент республики Сердар Бердымухамедов разрешил госконцерну «Türkmennebit» заключить новое соглашение с малайзийской Petronas Carigali (Turkmenistan) Sdn Bhd и госпредприятием «Hazarnebit» по освоению лицензионных участков в туркменском секторе Каспийского моря. Об этом сообщает госинформагентство страны ТДХ.

А ИА «Фергана» со ссылкой на посла Малайзии в Туркменистане Мохда Сухайми Ахмад Таджуддина уточняет, что речь идет о продолжении деятельности Petronas в республике еще на 20–25 лет. Дипломат также сообщил, что Petronas работает в стране с 1996 года и уже инвестировала в нее около 11,8 млрд долларов.

Туркменские СМИ подчеркивают, что решение о расширении сотрудничества принято в целях эффективного использования лицензионных участков на Каспии и выполнения задач, поставленных перед нефтегазовой отраслью страны. При этом, отмечает издание, не уточняется, о каких именно участках идет речь: «По сути, такие лицензионные территории представляют собой выделенные зоны морского шельфа, где компании могут вести геологоразведку, оценивать запасы нефти, газа или конденсата, а при подтверждении их коммерческой привлекательности — переходить к разработке месторождений. Petronas же работает в Туркменистане уже 30 лет. Очевидно, речь идет о новых для малайзийских бизнесменов блоках».

Сообщается также, что главным направлением туркменского газового экспорта остается Китай. При этом Ашхабад стремится диверсифицировать маршруты поставок – потенциальными направлениями аналитики называют Афганистан, Пакистан и Индию; своповые поставки в Ирак через Иран, а также возможный Транскаспийский маршрут в Европу через Азербайджан и Турцию.