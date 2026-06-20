Посольство Италии в Иране возобновило свою деятельность в Тегеране с 19 июня.

Работа дипломатического представительства Италии в Иране была восстановлена, сообщает ISNA.

5 марта персонал посольства Италии в составе 53 человек был поэтапно эвакуирован из Ирана через территорию Азербайджана после начала военных столкновений.

6 марта заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что посольство страны в Тегеране временно закрыто, а дипломатическая миссия продолжит работу из Баку.

Отмечается, что после подписания соглашения между Ираном и США, предусматривающего завершение военного конфликта, ряд иностранных посольств в Иране возобновляют свою деятельность.