Первый пациент с подозрением на заболевание лихорадкой Эбола выявлен в Израиле, сейчас он находится на лечении в условиях изоляции. Об этом сообщила пресс-служба израильского Минздрава.

Проводятся лабораторные исследования для уточнения диагноза. Их результаты ожидаются в течение 48 часов. Одновременно специалисты проводят эпидемиологическое расследование для выявления возможных контактов пациента, отметили в Минздраве.

«На данном этапе это лишь подозрение, подтвержденных случаев заболевания Эболой в Израиле не выявлено», — подчеркнули в министерстве.

Никаких подробностей о личности пациента и его состоянии здоровья не приводится, прибыл ли он в Израиль из-за рубежа — не уточняется.