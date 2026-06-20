Обладатель «Золотого мяча» 2005 года Роналдиньо возобновит карьеру в возрасте 46 лет и подпишет контракт с клубом итальянской Серии C «Равенна». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ожидается, что бразилец будет представлен в качестве нового игрока «Равенны» 23 июня в Майами.

«Новые цвета, та же улыбка. Я с нетерпением жду возможности снова станцевать с мячом и написать новую историю вместе с Иньяцио и всей семьей Чиприани. Футбол всегда был для меня источником радости, и я хочу привнести тот же дух в «Равенну», — сказал Роналдиньо.

Владельцем «Равенны» является бизнесмен Иньяцио Чиприани.

Роналдиньо — чемпион мира 2002 года. В составе «Барселоны» он выиграл два чемпионата Испании (2005, 2006) и стал победителем Лиги чемпионов (2006), а в 2011 году, выступая за «Милан», — победителем чемпионата Италии. Карьеру он завершил в 2015 году.