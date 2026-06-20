В воскресенье, 21 июня, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, будет преобладать порывистый северо-западный ветер. Об этом сообщает Национальная гидрометслужба Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха ночью составит 21-24°, днем — 27-32°. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба, влажность ночью — 70-75%, днем — 55-60%.

В горных и предгорных районах Азербайджана местами прогнозируются дожди, возможны гроза и град. Ночью и утром в некоторых горных районах — туман. Ветер восточный, который будет усиливаться.

Температура в регионах ночью составит 21-26°, днем — 31-36°. В горах ночью ожидается 9-14°, днем — 19-24°, в некоторых местах — 26-29°.